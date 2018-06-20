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Профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт
© Фото: Facebook/Александр Шпунт

Шпунт: ругая Черчесова за будущее поражение, не стоит забывать, что он сделал

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О заслуге главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в эфире радио Sputnik сказал директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт.

"В России все без исключения футбольные эксперты, кинокритики и экономисты, в политике тоже разбираются. Поэтому не уподобляясь футбольным экспертам рассуждать о нашей сборной, скажу об очень важном факте. Россия не выходила из группового турнира, начиная с Чемпионата мира в Мексике в 1986 году. Поэтому, конечно же, та критика, которая была и еще будет обрушена на Станислава Черчесова, когда сборная проиграет, уже ложится на платформу того, что он сделал и чего до него не могли сделать почти 40 лет. Это всегда надо помнить, когда будем ругать Черчесова за поражение. Я не думаю, что это была программа минимум, это была реалистичная программа. И эту программу Черчесов выполнил", — сказал Шпунт в эфире радио Sputnik

Сборная России по футболу во вторник 19 июня одержала вторую победу на Чемпионате мира, обыграв в матче второго тура группового этапа команду Египта.




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