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Борис Богданов
© Фото : из личного архива

Богданов о судействе ЧМ-2018 по футболу: войдет в историю

Радио
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Футбольный обозреватель Борис Богданов рассказал об особенностях судейства ЧМ по футболу 2018.

"Судейство войдет в историю, потому что здесь появились видео помощники арбитра. Впервые, не считая кубка конфедераций, где это было экспериментом, мы видим большой турнир, в котором в каждом матче судьи прибегают к видео помощникам. На мой взгляд, это пока больше идет на пользу, чем во вред, поскольку помогает судьям принимать более справедливые решения. Не всегда во время темповой и интенсивной игры судья успевает принять правильное решение, находясь на поле. И тут на помощь приходят видео помощники, которые пока не подводят. Второй момент, который обращает на себя внимание, это то, что судьи редко прибегают к карательным мерам в форме желтых и красных карточек, их достаточно мало. Это говорит, с одной стороны, что на данной стадии турнира борьба еще не достигла пика своего накала в матчах навылет. Во-вторых, очевидно, это говорит о неких инструкциях, которые получили судьи от FIFA. Возможно, это две взаимосвязанные вещи, поскольку были опасения, что использование видео помощников затормозит игру и будет сбивать ее темп, чего не произошло", — отметил Богданов в эфире радио Sputnik.




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