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Игорь Коротченко
© Sputnik . Михаил Воскресенский

Коротченко о создании Космических войск США: опасный поворот событий

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Военный обозреватель, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире Sputnik прокомментировал решение президента США Дональд Трампа о создании Военно-космических сил.

"Для нас, России и, в принципе, для всех остальных это означает новый и очень опасный поворот событий. Он заключается в том, что новые разработки, которые сегодня ведут США, будут выведены в космос. Для того, чтобы это оружие функционировало, американцы будут идти по двум направлениям. Это создание нового флота космических аппаратов многоразового использования. Цели и задачи, которых,  как считают разведывательные аналитики, может быть несколько. Это инспекция любых, находящихся на околоземной орбите спутников и аппаратов, а при необходимости их уничтожение. С другой стороны они могут использоваться как прототипы для развертывания новых систем высокоточного оружия. Использование его может происходить уже из космоса по земле. Другим очень опасным направлением может быть развертывание орбитальных космических платформ, входящих в систему космического эшелона американской ПРО. Это когда будут выведены уже орбитальные платформы, на которых будут находиться лазерная либо кинетическое оружие, с помощью которого американцы будут перехватывать и уничтожать на космической траектории полета любые баллистические цели",- сказал Коротченко в эфире Sputnik.

Президент США Дональд Трамп распорядился создать Военно-космические силы, которые станут шестым видом войск. Первые пять — Армия (Сухопутные войска), ВВС, ВМС, Корпус Морской пехоты и Береговая охрана. Таким образом, структура вооруженных сил Соединённых Штатов изменится впервые с 1947 года.

"Когда дело доходит до защиты Америки, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе", — заявил Трамп. По его словам, появление Космических войск станет "гигантским шагом вперёд, который вдохновит будущие поколения".




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