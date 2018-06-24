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Участник семинара по основам социального проектирования.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соломко о благотворительном аукционе: не хотелось бы возвращать работы художникам

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Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (31)
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Руководитель проекта "Итабуп Аиааиразы" Тамила Соломко в эфире Sputnik рассказала о благотворительном аукционе, который пройдет в Сухуме 24 июня.

Благотворительная  организация "Киараз" с марта по сентябрь проводит общественную кампанию "ИтабупАиааиразы" (абх. – "Спасибо за победу"). Она приурочена к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и призвана обратить внимание общества и государства на проблемы ветеранов оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и  оказать им необходимую помощь и поддержку. 

"Прежде чем мы начали деятельность общественной кампании "Итабуп Аиааиразы" (абх. – "Спасибо за победу"), я расписала все мероприятия на протяжении шести месяцев. Благотворительный аукцион был запланирован давно. В нем примут участие, как  именитые художники, так и начинающие. Аукцион будет закрытым. Что касается стоимости картин, то она разная, есть дорогие полотна, есть и недорогие. Авторы сами предоставили свои работы.

У нас в Абхазии подобные мероприятия не так часто практикуются. Художники говорили: "Слава Богу! Что-то новое, давайте сделаем". Пусть это будет с какими-то комочками, но это будет. Конечно, есть множество нюансов, с которыми я сейчас начинаю знакомиться. Все очень сложно и тонко. Очень важно все грамотно реализовать. Проводя такой  аукцион, мы надеемся, что люди будут, и они что-то приобретут. Не хотелось бы возвращать картины художникам. Я очень надеюсь, что все пройдет хорошо", — сказала Соломко.

Благотворительный аукцион пройдет 24 июня в 18:00 в ресторане "Дэм"

Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (31)



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