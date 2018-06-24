Буря о приготовлении мяса: немного сахара, больше лука и никаких приправ

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Четверо абхазов баллотируются в Парламент Турции В воскресенье 24 июня в Турции проходит голосование на досрочных президентских и парламентских выборах. 76

Англия вышла в плей-офф ЧМ-2018 Сборная Англии набрала 6 очков и после двух туров завоевала путевку в 1/8 финала вместе с командой Бельгии, которая также одержала две победы. Команды Панамы и Туниса лишились шансов на выход из группы. 5