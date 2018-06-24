Буря о приготовлении мяса: немного сахара, больше лука и никаких приправ

Секретами приготовления идеального мясо в интервью радио Sputnik поделился шеф-повар Владислав Буря.
В воскресенье 24 июня в Турции проходит голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.
Сборная Англии набрала 6 очков и после двух туров завоевала путевку в 1/8 финала вместе с командой Бельгии, которая также одержала две победы. Команды Панамы и Туниса лишились шансов на выход из группы.
Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik рассказала о том, насколько активно иностранные болельщики ЧМ по футболу в России едут в Абхазию, и о ситуации с бронированием отелей в республике.
Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.
На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.
Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.
За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.
Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".
Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?
В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.
Европейский союз оказывает помощь пострадавшим от майского наводнения жителям юга Таджикистана.
Болельщик из Узбекистана поделился своими впечатлениями от чемпионата мира в России и рассказал, какой матч ему понравился больше всего.
С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.
Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.
На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.