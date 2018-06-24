17:44 24 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.24
  • EUR73.72
Поиск
Микрофон
© Sputnik / Томас Тхайцук

Буря о приготовлении мяса: немного сахара, больше лука и никаких приправ

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Секретами приготовления идеального мясо в интервью радио Sputnik поделился шеф-повар Владислав Буря.

"Можно добавить чуть-чуть сахара, он расщепляет мясо, и главное — больше лука. Не нужно класть приправы, все считают, что они такие вкусные, но на самом деле нет. Берите классику — соль и перец, даже лавровый лист — только по желанию. А больше ничего не надо. К говядине и свинине никогда не добавляйте лимон. Раньше делали на уксусе или белом вине, так вот, не стоит ни в коем случае так делать, потому что мясо станет жестким. Чтобы оно было мягким и сочным добавьте сахар. На пять килограммов хватит одной чайной ложки", — рассказал шеф-повар Буря в эфире радио Sputnik Молдова.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгуль Токоева на президентской елке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Архивное фото
    Первые леди

    За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Вынужденная посадка

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018
Зонтик-дрон
Зонт-беспилотник: японцы нашли новое применение дронам
Сколько стоит выпускной в Абхазии
Во сколько обойдется выпускной вечер в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia