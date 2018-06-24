Харазия о выборах в Турции: надеюсь, что абхазы пройдут в парламент

Четверо представителей абхазской диаспоры в качестве кандидатов в депутаты приняли участие в выборах в Турции, сказал в интервью радио Sputnik представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

Четверо представителей абхазской диаспоры в качестве кандидатов в депутаты приняли участие в выборах в Турции, сказал в интервью радио Sputnik представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

"Энгин Таскуач-ипа (Папба) действующий депутат баллотируется в парламент Турции от провинции Сакария. Зафер Килба выставил свою кандидатуру от города Дюздже. В выборах участвует адвокат Элиф Ашхаруа из города Сакария. Она входила в группу девушек добровольцев, которые приехали в Абхазию во время Отечественной войны. В выборах в парламент Турции участвует и Мухамед Иашба из города Адапазар. К 9-10 часам вечера, думаю, первые результаты будут известны. У Энгина Таскуач-ипа (Папба) высокие шансы на переизбрание, также прекрасные шансы у Зафера Килба, я надеюсь, что все четверо пройдут в Парламент Турции и мы сможем их поздравить.

На территории Турции было открыто 180 тысяч избирательных участков. Предварительных итогов пока нет. Но я могу сказать,что до десяти иностранных журналистов, наблюдателей было арестовано сегодня. В городе Измит также были арестовано шесть человек, которые в интернет-сообществе оскорбляли действующего президента Эрдогана. Идет такая жесткая борьба, чувствуется напряжение. Но надеемся, на то, что все спокойно пройдет. Все надеются на успех, но атмосфера напряженная", — сообщил Харазия.

В воскресенье, 24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Участки были закрыты в 17 часов. Всего на выборах в Турции имели право проголосовать 56,3 миллиона избирателей. Около 1,5 миллиона турецких избирателей досрочно проголосовали за рубежом.