Сладков об Абхазии: можно сделать витриной культуры отдыха на Кавказе

"Мне кажется, что Абхазия, которая всегда была гостеприимной, несильно продвинулась по пути сервиса. Она не стала жемчужиной сервиса, которую мы хотели бы видеть. Люди, безусловно, добрые, отзывчивые, готовые принять. Но нужна, я не знаю, какая-то жесткая политика, которая помогла бы Абхазии. Указала бы всем сомневающимся людям правильность пути независимости этой республики, показать, что никто не ошибался, что возможно эту территорию сделать витриной культуры отдыха любимого Кавказа. Любимым нами людям, которые населяют Абхазию, я бы очень желал, чтобы они перед собой поставили цель сделать туристическую жемчужину между Ингуром и Псоу", — сказал Сладков.