15:57 25 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.95
  • EUR73.31
Поиск
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов
© Sputnik . Владимир Трефилов

Долгов о победе Эрдогана: важный фактор – подавление оппозиции

Радио
Получить короткую ссылку
910

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов рассказал, что явилось фактором победы Эрдогана на выборах президента Турции.

"Один из факторов победы Эрдогана – это то, что он сумел подавить оппозицию после неудачной попытки государственного переворота. Пошли широкие репрессии, и оппозиция была подавлена. Сейчас Эрдоган будет продолжать эту внутреннюю политику. А во внешней политике, наверное, также будет продолжаться политика нео-османизма, то есть продвижение интересов Турции и экспансия Турции во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи. Это мы видим и на примере Сирии. Он будет продвигать эти интересы и в международном плане. Это и поддержка турецкой диаспоры в Европе. Экономические и политические отношения с Россией, думаю, будут развиваться", — сказал Долгов в эфире радио Sputnik

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге своих сторонников в Анкаре после победы на выборах, пообещал им работать днем и ночью и превратить свою страну в пример для всего мира.

"Я благодарю каждого гражданина, который пришел на выборы и исполнил свой долг, какой бы партии он ни отдал свой голос. Благодарю всех кандидатов и их помощников. Мы получили наказ от народа. И в ближайшее время мы исправим все наши недостатки. В большей части мы закончили подготовку к переходу на президентскую систему. Определившись с министрами и аппаратом, мы примемся работать ночью и днем, выполним все свои обязательства и станем примером всему миру", — сказал Эрдоган.

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99% бюллетеней, его основной соперник Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает 53,5% голосов и большинство мест в парламенте.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья — 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,5 % голосов.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мурат Гассиев
    Не боксом единым

    Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев показал блестящие навыки игры в баскетбол, выполнив трехочковый бросок сидя – видео.

  • Сборка легковых автомобилей Khazar
    Поехали!

    О начале производства автомобилей Khazar в Азербайджане и о том, что значит запуск нового завода для республики – в материале Sputnik.

  • Эчмиадзин празднует свой 2700-летний юбилей
    Сын за отца

    Сыну арестованного генерала Манвела - Карену Григоряну - выдвинуто обвинение в хищении в особо крупных размерах.

  • Гадюка обыкновенная
    Спасайся, кто может

    Латвийцы в социальных сетях публикуют фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены встречи с ядовитыми змеями.

  • Города мира. Клайпеда
    Литва туристическая

    Количество туристов, посетивших Литву в прошлом году с ночевкой, превысило 2,5 миллиона человек – почти на 10% больше, чем в 2016 году.

  • НАТО
    Шпионские страсти

    В громкой истории с задержанием топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже, появились новые подробности.

  • Мурат Гассиев
    Не боксом единым

    Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев показал блестящие навыки игры в баскетбол, выполнив трехочковый бросок сидя – видео.

  • Сборка легковых автомобилей Khazar
    Поехали!

    О начале производства автомобилей Khazar в Азербайджане и о том, что значит запуск нового завода для республики – в материале Sputnik.

  • Эчмиадзин празднует свой 2700-летний юбилей
    Сын за отца

    Сыну арестованного генерала Манвела - Карену Григоряну - выдвинуто обвинение в хищении в особо крупных размерах.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018
Прогноз Жозе Моуринью к матчу Россия-Уругвай
Жозе Моуринью предсказал судьбу матча сборных России и Уругвая
Болельщики ЧМ
Откуда ты, болельщик?

Соцсети

Sputnikabkhazia