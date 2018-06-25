Долгов о победе Эрдогана: важный фактор – подавление оппозиции

"Один из факторов победы Эрдогана – это то, что он сумел подавить оппозицию после неудачной попытки государственного переворота. Пошли широкие репрессии, и оппозиция была подавлена. Сейчас Эрдоган будет продолжать эту внутреннюю политику. А во внешней политике, наверное, также будет продолжаться политика нео-османизма, то есть продвижение интересов Турции и экспансия Турции во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи. Это мы видим и на примере Сирии. Он будет продвигать эти интересы и в международном плане. Это и поддержка турецкой диаспоры в Европе. Экономические и политические отношения с Россией, думаю, будут развиваться", — сказал Долгов в эфире радио Sputnik.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге своих сторонников в Анкаре после победы на выборах, пообещал им работать днем и ночью и превратить свою страну в пример для всего мира.

"Я благодарю каждого гражданина, который пришел на выборы и исполнил свой долг, какой бы партии он ни отдал свой голос. Благодарю всех кандидатов и их помощников. Мы получили наказ от народа. И в ближайшее время мы исправим все наши недостатки. В большей части мы закончили подготовку к переходу на президентскую систему. Определившись с министрами и аппаратом, мы примемся работать ночью и днем, выполним все свои обязательства и станем примером всему миру", — сказал Эрдоган.

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99% бюллетеней, его основной соперник Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает 53,5% голосов и большинство мест в парламенте.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, Хорошая партия — 10,0%, Партия счастья — 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов — 11,5 % голосов.