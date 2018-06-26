Колпаков о Дементьеве: в нем оставались "шестидесятничество" и благородство

Анна Пугач отметила, что поэт хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.

"Для нас это не только редакционная потеря. Это личная, человеческая потеря, потому что мы с ним общались и в Твери, и в Нью-Йорке, и в каких-то поездках. Везде Дементьев, его улыбка и стихи, которые знают миллионы, были украшением. Сейчас нет более популярного поэта в стране, потому что его книги расходились гигантскими тиражами. Ужасно жалко, потому что в нем оставалось "шестидесятничество", благородство и желание всегда помочь", — сказал Колпаков на радио Sputnik.

Андрей Дементьев — один из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий. Почетный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии СССР (1985 год). В 1972-1993 годах работал в журнале "Юность", 12 лет из них — главным редактором.



