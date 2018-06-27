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Виктор Надеин-Раевский
© Sputnik . Александр Натрускин

Надеин-Раевский о внешней политике Эрдогана: не прекратит сотрудничество с Россией

Радио
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Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский рассказал, как изменится внешняя политика Турции после после победы на выборах Эрдогана.

"Во внешней политике стоит ожидать сохранения курса Эрдогана, ужесточения его действий против курдов в Сирии. Действия против сирийских отрядов самообороны он продолжит так же, как и действия против Рабочей партии Курдистана на территории Ирака. Турки будут продолжать свое давление на иракское правительство и на Курдскую автономию, в которой все не так благополучно. Эрдоган не будет идти на уступки Евросоюзу, только на минимальные по внутриполитическим вопросам – это тоже факт. Но что касается проблемы беженцев, с Евросоюзом сотрудничество он не прекращает. Что касается сотрудничества с НАТО, то здесь Эрдоган не пошел на чрезмерное обострение отношений и сохраняет приверженность натовским структурам и роли Турции на восточном фланге этого блока, а также политике по отношению к США и турецко-американским отношениям. Эрдоган старается сбалансировать эти отношения, чтобы предотвратить возможный разрыв, но тем не менее настаивает на том, что сотрудничество с Россией он прекращать не будет. И внутри страны, и во внешней политике курс будет сохраняться", — сказал Надеин-Раевский в эфире радио Sputnik

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на выборах главы государства. Досрочные президентские и парламентские выборы прошли в воскресенье.

Окончательные итоги выборов подведут в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.





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