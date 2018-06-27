Светов об упрощении получения российского вида на жительства: запоздали

"Можно сказать, что решение правильное, но запоздалое. Люди, с которыми приходится общаться, всегда недоумевали, почему Россия так неприветливо относится к русскоязычным. Мы же видим, Польша, Венгрия, Румыния, они с охотой раздают свои паспорта тем людям,которые связаны с Венгрией, Румынией, Польшей корнями, языком. У нас же люди проходят круги ада, для того чтобы получить гражданство. Если человек — выходец из России, если он владеет русским языком, почему нам не нужны эти люди? Мир сейчас борется за тех мигрантов, которые способны работать, которые способны включится в жизнь общества", — отметил Светов в интервью радио Sputnik.

Иностранцам, желающим работать в России и знающим русский язык, станет проще получить разрешение на проживание или вид на жительство. Такое поручение дал президент России Владимир Путин органам власти и должностным лицам, связанным с вопросами, поднятыми во время "прямой линии".