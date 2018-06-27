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Политолог Юрий Светов
© Фото : из архива Юрия Светова

Светов об упрощении получения российского вида на жительства: запоздали

Радио
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О решении упростить получение вида на жительства в России иностранцам в интервью радио Sputnik рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

"Можно сказать, что решение правильное, но запоздалое. Люди, с которыми приходится общаться, всегда недоумевали, почему Россия так неприветливо относится к русскоязычным. Мы же видим, Польша, Венгрия, Румыния, они с охотой раздают свои паспорта тем людям,которые связаны с Венгрией, Румынией, Польшей корнями, языком. У нас же люди проходят круги ада, для того чтобы получить гражданство. Если человек — выходец из России, если он владеет русским языком, почему нам не нужны эти люди? Мир сейчас борется за тех мигрантов, которые способны работать, которые способны включится в жизнь общества", — отметил Светов в интервью радио Sputnik. 

Иностранцам, желающим работать в России и знающим русский язык, станет проще получить разрешение на проживание или вид на жительство. Такое поручение дал президент России Владимир Путин органам власти и должностным лицам, связанным с вопросами, поднятыми во время "прямой линии".

Теги:
вид на жительство, граждане, Россия



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