Бышок о месте встречи Путина и Трампа: в списке три нейтральные страны

Белый дом рассматривает столицу Финляндии в качестве возможного места встречи президентов США и РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечается, хотя никакое окончательное решение о возможном саммите "пока не изложено на бумаге", "все готовятся к тому, что это может быть Хельсинки".

"Потенциальную встречу" лидеров обсудят министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который прибыл в Москву на переговоры.

Контакты между Москвой и Вашингтоном по подготовке переговоров на высшем уровне заметно активизировались после того, как в середине июня Дональд Трамп в одном из интервью выразил надежду, что вскоре может встретиться с Владимиром Путиным.

Официальных заявлений о том, где и когда может пройти саммит Путина и Трампа, пока не делалось ни с одной, ни с другой стороны. Отсутствие официальных данных компенсируется многочисленными утечками в СМИ.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал предположения о возможном месте встречи двух президентов.

"Помимо Хельсинки и Вены, еще говорилось про Женеву. И на этом, на мой взгляд, список городов заканчивается, то есть это нейтральные страны, относящиеся к России и США равноудаленно. По крайней мере, хочется в это верить. Помимо этих трех стран и городов, достаточно сложно что-то предположить. Австрия с самого начала санкционного кризиса, несмотря на то, что она нехотя к нему присоединилась, заявляла, что по-прежнему готова к диалогу и готова стать мостиком между глобальным Западом и Россией. Понятно, что Финляндия тоже не против занять такую позицию, но все-таки Австрия была гораздо "громче" в предложении себя как нейтральной площадки. Особенность Финляндии, как и Австрии, в том, что она – не член НАТО, этот вопрос там даже не рассматривается, что подтверждает военную нейтральность стран. Нам до Финляндии ехать ближе, чем до Австрии. Но если это все-таки будет Австрия, то это будет еще косвенным образом некий намек со стороны Трампа, что он поддерживает жесткую антииммиграционную политику, которую проводит новый австрийский кабинет", – сказал Станислав Бышок.