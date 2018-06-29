Захарова о карабахском конфликте: урегулирование отвечает интересам России

Проблема карабахского урегулирования – один из наиболее актуальных вопросов в международной повестке России, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Достижение урегулирования карабахского конфликта на основе закрепленных соглашений и позиций, согласованных между двумя сторонами, безусловно, отвечает интересам России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе традиционного брифинга.

"Вы знаете наш традиционный подход к отношениям с Азербайджаном и Арменией и к урегулированию карабахской проблемы. Эта официальная точка зрения не претерпела никаких изменений", — подчеркнула Захарова.

Кроме того, Захарова призвала СМИ Азербайджана и Армении к конструктивности в работе. Она также отметила, что многие российские политики и общественные деятели выступают с различными заявлениями по поводу карабахской проблемы, однако средствам массовой информации нужно ориентироваться на официальную позицию Москвы.

Самое главное, по мнению официального представителя МИД России, чтобы в попытке разобраться в каком-то вопросе возобладала конструктивная позиция, и все это не превращалось в попытку провокации и раздувания дополнительных сложностей.