Агрба о системе автофиксации нарушений в Абхазии: снизила количество ДТП

"Практика показывает, что переход на систему автофиксации приносит положительный результат. У нас по республиканской трассе камеры установлены именно в тех местах, где чаще всего происходят ДТП со смертельным исходом. За этот небольшой период времени как установили там камеры, ДТП на этих участках не было. На республиканской трассе Псоу-Ингур в четырех местах стоят стационарные камеры, которые работают круглосуточно, есть еще пять камер переносных. Мы оцениваем оперативную обстановку на наших дорогах, принимаем решение и ставим их на особо опасных участках. У нас в планах было увеличить количество камер по республиканской трассе до 50, но технические и законодательные вопросы не позволяют оперативно решить эту проблему", — сказал Агрба.