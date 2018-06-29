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Батал Агрба
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Агрба о системе автофиксации нарушений в Абхазии: снизила количество ДТП

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Начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба на заседании Кабинета Министров Республики Абхазия рассказал об эффективности работы системы автофиксации в стране.

"Практика показывает, что переход на систему автофиксации приносит положительный результат. У нас по республиканской трассе камеры установлены именно в тех местах, где чаще всего происходят ДТП со смертельным исходом.  За этот небольшой период времени как установили там камеры,  ДТП на этих участках не было. На республиканской трассе Псоу-Ингур в четырех местах стоят стационарные камеры, которые работают круглосуточно, есть еще пять камер переносных. Мы оцениваем оперативную обстановку на наших дорогах, принимаем решение и ставим их на особо опасных участках. У нас в планах было увеличить количество камер по республиканской трассе до 50, но технические и законодательные вопросы не позволяют оперативно решить эту проблему", — сказал Агрба.




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