Гагулия резко высказался о деятельности УБЭП МВД Абхазии

Заслушав отчет УБЭП республики за период с 2016 по май 2018 года, премьер-министр Геннадий Гагулия отметил, что сумма, которая была внесена Управлением в бюджет, меньше той, которая была потрачена на зарплаты его сотрудников.

"Вы из бюджета больше взяли зарплаты, чем принесли. Мое личное впечатление, что работы УБЭП как таковой нет. Говорить как о заслугах о том, что в бюджет за шесть месяцев внесено более одного миллиона рублей, и это большая победа, не стоит. У нас очень много экономических преступлений. Фронт работы большой. Считаю работу УБЭП неудовлетворительной. Принимая во внимание заявление министра внутренних дел, что работа будет улучшаться, отчет примем к сведению и через полгода снова будем обсуждать работу УБЭП. Если будут те же самые цифры и настроения, то будем предлагать что-то другое", — сказал Гагулия.



