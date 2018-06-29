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© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагулия резко высказался о деятельности УБЭП МВД Абхазии

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На заседании Кабинета Министров Абхазии не был принят отчет УБЭП МВД республики. По предложению премьер-министра Геннадия Гагулия, следующий отчет подразделения будет заслушан через полгода.

Заслушав отчет УБЭП республики за период с 2016 по май 2018 года, премьер-министр Геннадий Гагулия отметил, что сумма, которая была внесена Управлением в бюджет, меньше той, которая была потрачена на зарплаты его сотрудников.

"Вы из бюджета больше взяли зарплаты, чем принесли. Мое личное впечатление, что работы УБЭП как таковой нет. Говорить как о заслугах о том, что в бюджет за шесть месяцев внесено более одного миллиона рублей, и это большая победа, не стоит. У нас очень много экономических преступлений. Фронт работы большой. Считаю работу УБЭП неудовлетворительной. Принимая во внимание заявление министра внутренних дел, что работа будет улучшаться, отчет примем к сведению и через полгода снова будем обсуждать работу УБЭП. Если будут те же самые цифры и настроения, то будем предлагать что-то другое", — сказал Гагулия.





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