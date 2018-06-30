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Дмитрий Косырев - российский востоковед, журналист, политический обозреватель РИА Новости и писатель детективной, историко-приключенческой литературы
© Sputnik . Валерий Левитин

Косырев о введении ограничений на курение в Абхазии: все равно придется отменять

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Журналист, обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев прокомментировал в эфире Sputnik ограничения, запрет на курение табака.

На рабочем совещании премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия с руководителями органов центрального управления, обсуждалась возможность введения ограничений на курение табака в отдельных общественных местах и помещениях.

"При всем моем уважении к властям Абхазии, лучше этого не делать. Дело в том, что сейчас идет настоящая истерика американской индустрии табачного контроля. Это истерика, потому что все больше новых фактов, что они основываются на медицинском вранье, которое сами же  за гранты и организовали. В Британии выявили  отсутствие связи  заболеваемости рака легкого  и курения. Это доказано национальной статистикой.

И вот эта борьба сейчас идет по нарастанию, в отдельных странах вводятся все новые запреты. Они спешат, зная, что дальше пойдет обратная волна. А в других странах, например, в Австрии, эти запреты снимаются. И в момент, когда драка эта, дошла до какого-то пика, вводить ограничения, конечно, можно, но потом, все равно,  придется отменять. Эту компанию вели фармацевтическое, страховое лобби, близкие к демократам Америки. Они сейчас имеют большие проблемы, и их лобби тоже. Стоит ли им следовать, наверное, нет", — сказал Косырев.




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