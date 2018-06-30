Косырев о введении ограничений на курение в Абхазии: все равно придется отменять

На рабочем совещании премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия с руководителями органов центрального управления, обсуждалась возможность введения ограничений на курение табака в отдельных общественных местах и помещениях.

"При всем моем уважении к властям Абхазии, лучше этого не делать. Дело в том, что сейчас идет настоящая истерика американской индустрии табачного контроля. Это истерика, потому что все больше новых фактов, что они основываются на медицинском вранье, которое сами же за гранты и организовали. В Британии выявили отсутствие связи заболеваемости рака легкого и курения. Это доказано национальной статистикой.

И вот эта борьба сейчас идет по нарастанию, в отдельных странах вводятся все новые запреты. Они спешат, зная, что дальше пойдет обратная волна. А в других странах, например, в Австрии, эти запреты снимаются. И в момент, когда драка эта, дошла до какого-то пика, вводить ограничения, конечно, можно, но потом, все равно, придется отменять. Эту компанию вели фармацевтическое, страховое лобби, близкие к демократам Америки. Они сейчас имеют большие проблемы, и их лобби тоже. Стоит ли им следовать, наверное, нет", — сказал Косырев.