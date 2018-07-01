Жемчугов об эпидемиях: миграции несут угрозу и все должны быть наготове

Слово эпидемия всегда вызывает пугающие ассоциации. Благодаря медицине, болезни намного реже представляют смертельную угрозу для человечества в целом и даже для региона. Тем не менее эбола и грипп может обеспокоить не одно министерство здравоохранения. Дело не в том, что болеть стали чаще. Чаще стали перемещаться между городами и странами. И если еще 200 лет назад болезнь можно было локализовать, то сегодня вирус может переместиться из города в город, из государства в государство, даже с континента на континент за считанные часы.

"Миграция населения по миру несет особую угрозу, и все должны быть наготове к современным эпидемиям. Что касается старых болезней, таких как туберкулез и оспа, то оспы нет, ее победили, но существует вероятность, что она возникнет вновь. Сейчас идет речь о накоплении вакцины на, как говорится, всякий пожарный случай. Туберкулез – болезнь социальная, зависит от условий,и работать нужно над условиями, вакцины, конечно, новые нужны и диагностика. Для микробов нет границ, и здесь нет ни политических, ни партийных, ни национальных, ни расовых, никаких абсолютно предпочтений. Поэтому все специалисты, которые работают в этой отрасли, должны договариваться. Любая разруха в стране в системе коммунального хозяйства обязательно приведет ко всяким пакостям", — сказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.



