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Алиас Думава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Думава о джазовом фестивале в Сухуме: большая ответственность на своем "поле"

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Музыкант, гитарист группы Red Rocks Алиас Думава в эфире Sputnik сказал, что рад принять участие в Международном джазовом фестивале, который пройдет в Сухуме.

"Нам очень приятно, для нас большая честь получить приглашение от филармонии на такое мероприятие. Мы с большим энтузиазмом согласились, потому что это масштабное, уже почти легендарное музыкальное событие для Абхазии.

Что касается программы, то мы выбрали старый блюз. Это произведения Роберта Джонсона, Мадди Уотерса, Стивена Рэй Вон, Эрика Клэптона. Мы немного разбавим джазовую музыку классическим старым блюзом в новом звуке. Рады тому, что выдался шанс представить нашу программу. Мы единственный абхазский коллектив, участвующий в фестивале. Этот момент нас волнует. Это как чемпионат мира по футболу  по версии ConIFA, который проходил в Абхазии, если можно сравнить. В фестивале примут участие американский джазовый трубач, российские исполнители, для нас большая ответственность выступить на своем "поле". Мы особо не волнуемся, надеемся, что наша публика придет поддержать нас. Для нас важно выступить при полном зале. От этого и руки быстрее двигаются, и поется легче", — сказал Думава.

С 3 по 18 июля при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Абхазской государственной Филармонии имени Раждена Гумба пройдет III Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА  JAZZ FEST". В фестивале примут участие трубач и певец Рональд Бейкер (США) вместе с трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова. Специальный гость фестиваля Мариам Мерабова. Завершится фестиваль выступлением абхазской блюзовой группы "Red Rocks".




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