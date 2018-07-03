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Виталий Сорокин
© Фото : из личного архива

Сорокин о высадке тамышского десанта: долго шли и ждали, когда же бой

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Своими воспоминаниями о военной операции по высадке тамышского десанта в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в эфире радио Sputnik Абхазия поделился доброволец из России, участник операции Виталий Сорокин.

"Мы, добровольцы с Дона, с Кубани, состояли  в отдельной казачьей донской сотне. Задача перед десантом до конца не раскрывалась. Просто сказали, пойдем на барже и высадимся в тылу противника. Секретность хотя и соблюдалась, но за две-три недели прошел слух, что собирают группу для выхода в тыл противника. Я через знакомых нашел, где это формируется, поменял подразделение, прибился к казакам. Начались тренировки. Подкупило меня то, что сказали, можно брать любое оружие, в любом количестве. Тогда был страшный дефицит вооружения, и это меня подкупило. Подразделения были "сборная солянка", состоящие и из российских, и из абхазских бойцов. Командиры уже устоявшихся подразделений не хотели идти, как они считали, на эту авантюру. Боевые подразделения не отпускали с фронтов, у них были свои задачи, собрали то, что было и, как говорится, получилось на редкость удачно", — рассказал Сорокин. 

Доброволец вспоминает, что в море вышли они днем 1 июля 1993 года.

"С рассветом начали высаживаться. Первый бой, который мы приняли, был легче того, что ему предшествовало, потому что мы высадились, и на каждом бойце было много снаряжения, мы были буквально, как вьючные животные. На каждом было по 30-50 килограммов снаряжения. Мы вышли на берег и не позаботились набрать фляжки с водой, очень хотели пить. До первого боя мы шли часа два, нас встретили бойцы с Восточного фронта. В жару, нагруженные, мы совершали переход до центральной трассы, до тамышской школы. Ужасно хотелось пить, но нигде почему-то не было колодца. Мы шли и шли, была только одна мысль, когда это все закончится, когда же бой начнется. Внезапно вышли к школе, и тут началось", — вспоминает Виктор Сорокин.

Подробности слушайте в подкасте. 





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