Пипия об аренде гособъектов: изжила себя, актуальнее приобретение имущества инвестором

О том, как в Абхазии можно эффективнее использовать государственную собственность, с большей выгодой для республиканского бюджета, в эфире радио Sputnik рассказал председатель Государственного комитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

"Наша первая и самая главная задача – это эффективное использование государственной собственности как республиканской, так и муниципальной. У нас много объектов, которые находятся в аренде. Мы считаем, что такая форма взаимоотношений государства с частными инвесторами, как аренда, изживает себя. Инвестор совершенно справедливо ставит вопрос о приобретении государственного имущества. В приобретении проблем больших мы не видим. Проблема в том, что у нас сегодня оценка государственной собственности оставляет желать лучшего", — сказал Вахтанг Пипия.

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