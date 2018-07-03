Пипия об аренде гособъектов: изжила себя, актуальнее приобретение имущества инвестором

"Наша первая и самая главная задача – это эффективное использование государственной собственности как республиканской, так и муниципальной. У нас много объектов, которые находятся в аренде. Мы считаем, что такая форма взаимоотношений государства с частными инвесторами, как аренда, изживает себя. Инвестор совершенно справедливо ставит вопрос о приобретении государственного имущества. В приобретении проблем больших мы не видим. Проблема в том, что у нас сегодня оценка государственной собственности оставляет желать лучшего", — сказал Вахтанг Пипия.
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