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Тимур Топуридзе
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Топуридзе о работе в МЧС Абхазии: хочу показывать умения только на учениях

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Двенадцатилетие ведомства отмечают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия 4 июля. О работе спасателей и о том, с какими ситуациями им приходится сталкиваться, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал командир спасательного катера МЧС Абхазии Тимур Топуридзе.

"В первую очередь звонок поступает оперативному дежурному, он быстро решает, какую группу отправлять на спасение. Если оперативник уже звонит нам, получив координаты места происшествия, моментально выезжаем. У нас посменная работа, но каждый готов выехать в любое время на происшествие. Спасенная жизнь — для нас самая большая благодарность, это стимул для дальнейшей работы. Хочется, чтобы люди знали, что им помогут в любой ситуации", — рассказал Топуридзе в эфире радио Sputnik Абхазия.

В 2006 году 4 июля указом президента Сергея Багапша было создано Управление по чрезвычайным ситуациям.  В 2014 году ведомство преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям.




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