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Олег Дмитриев
© Фото: Олег Дмитриев

Дмитриев о четвертьфинале ЧМ-2018: хорваты сильнее, но россияне упорные

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Спортивный обозреватель Sputnik Олег Дмитриев прокомментировал плюсы и минусы футбольных команд на ЧМ-2018.

В беседе на радио Sputnik Беларусь он заявил, что список участников четвертьфинальных матчей турнира не удивляет.

"Во всех парах есть и топ-сборные, и команды, которые относились к "середнячкам", но все равно показывали хороший футбол. В то же время крайне сложно предсказать, кто выйдет в этих парах победителем. В паре Франция — Уругвай две успешные школы работы с мячом. Если Уругвай — это контроль мяча и надежная игра в обороне с резкими контратаками, то Франция — это скорость и потрясающая работа нападающих", — отметил Дмитриев.

По его словам, в паре Бразилия — Бельгия может наблюдаться "аритмия матча по-бразильски", когда игроки забивают гол, теряют скорость, отдыхают и опять забивают.

"А крепчайшие бельгийские профессионалы "на зубах" вытащили матч с Японией, чего без выучки и тактических схем могло и не произойти. В паре Хорватия — Россия хорваты сильнее (на этом чемпионате), но россияне тоже ищут свою игру и добиваются успеха. Если посмотреть на предыдущие результаты, увидим, что у обеих команд были проигрыши, поэтому и борьба будет равной", — сказал обозреватель.

Он подчеркнул, что в паре Англия — Швеция молодые англичане стоят особняком.

"Но по матчу с Колумбией было видно, что у команды появились движение и рисунок, и англичане могут быть определяющими на поле, если Швеция не включит жесткую оборону", — пояснил Дмитриев.

Он напомнил, что по итогам четвертьфинальных матчей победитель пары Франция — Уругвай будет играть в полуфинале с лидером матча Бразилия — Бельгия, а тот, кто одолеет соперника в паре Россия — Хорватия, встретится на поле с победителем игры Швеция — Англия.


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