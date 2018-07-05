Солонников: антироссийские санкции США бьют, прежде всего, по Евросоюзу

Санкции, введенные западными странами против России, сильнее всего ударили по Евросоюзу, заявил в интервью РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

"Я бы в этой ситуации рассматривал взаимоотношения России и Евросоюза, санкционную политику в контексте складывающейся мировой геоэкономической, геополитической ситуации. И очень важно, что это был озвучено на трибуне ООН. Сейчас мы входим в новый этап мировой конфигурации, когда взаимоотношения между странами строятся не только в рамках поиска путей взаимодействия, партнерства, расширения сотрудничества, а все большего и большего взаимного ограничения. Это мировой тренд, и санкции между Россией и Евросоюзом, Россией и США есть один из маленьких элементов большого пазла. То, что звучало в ООН, это вообще призыв к изменению этого тренда, попытка договориться о том, что данное направление развития международных взаимоотношений будет, наконец, пройдено и нивелировано. Есть целый ряд международных крупных игроков, которые считают, что данное направление крайне опасно для всей мировой экономической и политической ситуации, и в конце концов может привести к большому кризису, уровню 30-х гг прошлого века.

С точки зрения ООН очень интересный факт. Обсуждался момент введения санкций, их инициатора, результатов этих санкций. Если большую часть санкционных инициатив выдвигали США, то потеряли от них прежде всего европейские партнеры, а не сами США. Тут очень интересная игра, когда вводя определенные механизмы в действие, пострадавшими выступает не та сторона, которая их инициирует, а третьи лица или партнеры этой стороны. США играют одновременно и против России, и против Евросоюза. США пытаются усилить себя, вводя новое правило игры, в котором пострадавшими являются не они, а другие участники. И вот это во многом сейчас воспринимается как негативный тренд общемировой политики. Именно поэтому и выступают против продолжения санкций в рамках России. Мне кажется, что рассматривать нынешнее санкционное ограничение в отношении России по поводу украинского вопроса и других вопросов можно только в контексте большого мирового противостояния. Не было бы этих поводов, санкции против России ввели бы по другим поводам. Вопрос серьезных барьеров на уровне международного сотрудничества, на уровне развития международных прессов. Эти барьеры искусственно строятся, и они разрушают существовавший до сих пор экономический миропорядок, и против этого выступали в ООН", — отметил Солонников в эфире Sputnik.