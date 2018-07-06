16:21 06 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR73.90
Поиск
Вячеслав Смирнов
© Фото : из личного архива Вячеслава Смирнова

Смирнов о реакции Трампа на встречу с Путиным: как "ковбой"

Радио
Получить короткую ссылку
3 0 0

Президент США Дональд Трамп сделал прогноз на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Это должно понравиться республиканскому избирателю, считает политолог Вячеслав Смирнов. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "был готов всю жизнь" к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время выступления на митинге в Монтане.

"Знаете что? Насчет Путина, все в порядке. Он в порядке, и мы все в порядке… Я был готов к этому всю свою жизнь", – передает слова Трампа RT.

Говоря о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, Трамп заявил, что "все будет прекрасно" и что "хорошие отношения с Россией – это не плохо, а хорошо".

"Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им еще объяснить, хорошие отношения с Россией, с Китаем, с любой другой страной – это хорошая вещь, а не плохая", – заявил он, выступая в Монтане.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik предположил, какой эффект произведут такие заявления на сторонников Трампа.

"Трамп всегда позиционирует себя как уверенный "ковбой", человек, способный принимать решения, не очень долго думающий об этих решениях. То есть соответствующий своему избирателю – классическому белому американцу. Это продуманное высказывание. Оно упрощает ситуацию и убеждает избирателя в том, что все нормально, все будет хорошо. Конечно, пресса, ориентирующаяся на Демократическую партию США, будет его критиковать за это. Но этот посыл адресован не демократической прессе, а республиканскому избирателю, который хочет простых и ясных решений",  – сказал Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. 

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Депутат госдумы, космонавт Валентина Терешкова и мажилисмен, экс-командующий республиканской гвардией Абай Тасбулатов
    Что в имени тебе моем?

    Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь Нурсултана Назарбаева.

  • Архивное фото модели Алтынай Абдымомуновой
    Краса Востока

    Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.

  • Что остается от деревень в Беларуси
    Прощание с деревней

    В этом году только в одном районе Беларуси были упразднены три деревни - там просто некому жить. Что осталось от одной из них, смотрите на Sputnik.

  • Пляж в Вентспилсе
    Мертвая зона

    Ученые предсказали экологическую катастрофу на Балтике – почему гибнет морская фауна и можно ли остановить этот процесс?

  • Панорама города Каунас
    Готовы к сотрудничеству

    Литва официально стала 36-м членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

  • Авто на парковке
    Взаперти

    В Кишиневе годовалая девочка в палящий зной оказалась запертой в автомобиле на парковке супермаркета.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Работа фотографа из Японии Reiko Takahashi, занявшая первое место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
Лучшие фото по версии National Geographic Travel Photographer
Россия – Хорватия: ожидания перед матчем
Футболисты сборных России и Хорватии делятся ожиданиями перед матчем
Как уберечь себя от менингита
Как уберечься от менингита

Соцсети

Sputnikabkhazia