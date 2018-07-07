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Алексей Вязовский
© Фото: Алексей Вязовский

Вязовский о подделках: мелкие купюры самые надежные

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По мнению вице-президента компании "Золотой монетный дом" Алексея Вязовского, самые надежные деньги — это купюры мелких номиналов, так как нет смысла подделывать их.

Сейчас, по словам вице-президента компании "Золотой монетный дом" Алексея Вязовского, есть много способов по защите купюр от подделки — водяные знаки, различные волокна, металлополосы, голограммы, печати инфракрасные. По его словам, деньги, которые есть в обороте, — это настоящее произведение технологичного искусства.

Вязовский в интервью радио Sputnik рассказал, какую валюту сейчас считают наиболее защищенной.

"У нас есть Международное банкнотное сообщество, в которое входит и Россия. Такая международная организация, которая оценивает красоту купюр, степени защищенности и так далее. Швейцарский франк они считают сейчас наиболее защищенным, и в рейтинге купюры Швейцарии стоят на наиболее высоком месте. Самые надежные купюры, которые подделываются меньше всего, — у нас есть соотношение выпущенных денег и количества фальшивок, которые были выпущены к этим деньгам, — это купюры мелких номиналов — десять, двадцать франков. Такие купюры нет смысла подделывать, потому что это мелкий номинал, больше денег потратите на подделку, чем потом ее продадите", — отметил эксперт.





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