Федорович о не эффективности удаленной работы: много слышу, но не наблюдаю

Об удаленной работе и о том, может ли быть она эффективной, в интервью радио Sputnik рассказал врач психотерапевт, психиатр Александр Федорович.

"То, что нам регулярно говорят о том кризисе таком планетарном, я о нем много слышу, но не наблюдаю. Кризис больше спроецирован и преследует одну цель, формировать у нас некое тревожное состояние и из этого тревожного состояния извлечь некую тенденцию в рамках которого мы все должны беспокоиться о потери рабочего места, и стремится это рабочее место либо сохранить, либо приобрести в ближайшем обозримом будущем", — рассказал Федорович.

Психиатр отметил что, единственный класс населения, который не вписывается в это- подростки.

"Молодые специалисты, совершенно спокойно себя чувствуют, говорят, что мы будем работать удаленно, при этом мы понимаем, что этот самый специалист валяется под пальмой где-то на пляже, рядом с ним клавиатура, и он нажимает кнопочку, а смс оповещения о том, что на его счет упала определенная сумма, поддерживает эту идею. При этом этот специалист совершенно не заморачивается о том, насколько он эффективен, насколько он может быть интересен этот компании", — пояснил психотерапевт Федорович в эфире радио Sputnik.

С одной стороны речь идет об эффективности, а с другой, о том, что для человека очень важно разделять личную жизнь и рабочее время. Если мы все это смешаем воедино, мы получим очень управляемый биологический механизм, для которого в рамках офиса предусмотрено вообще все, отметил Федорович.