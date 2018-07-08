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Галина Кирьякова
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Кирьякова: уличные животные не настолько опасны, как говорят

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Врач-инфекционист Галина Кирьякова в беседе на радио Sputnik Молдова рассказала, насколько опасны контакты детей с уличными животными.

Сильно целовать уличных животных не стоит, однако польза от общения детей с животными перевешивает возможный вред. Такое мнение в эфире радио Sputnik Молдова высказала врач-инфекционист, заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"С любой инфекцией можно встретиться и в детском возрасте, и в зрелом. Но нельзя забывать про развитие доброты по отношению к животным и людям. Усиленно целовать дворовых животных, конечно, не стоит — хотя и они есть разные, есть очень чистые, за которыми ухаживает весь дом, делает им дегельминтизацию", — сказала врач.

Вероятность заразиться существует всегда, но не такая высокая, как многие считают.




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