Осипов о сидячем образе жизни: для организма идеальна посадка пианиста

"Не стоит говорить, что сидячий образ жизни тотальное заболевание ХХI века, однако это весьма серьезная проблема, которая, кстати говоря, решается легко. То что, сидячий образ или малоподвижный образ жизни приводит к онкологическим заболеваниям, это глубоко неверное утверждение. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, сосудистые, и скорее всего, органные поражения в связи с застойными явлениями крови. К сидячему образу жизни приводит, скорее всего, профессиональна привычка. Если человек вынужден сидеть за компьютером 8 часов, потом часами в транспорте добирается до дома, а потом ложится на диван, то движения практически никакого. Если посмотреть на пианистов, то их посадка, далека от офисных или игровых каких-то кресел. Первое чему их учат это посадке, ради того, чтобы они могли заниматься музыкой долго. Посадка пианиста идеальна, для того, чтобы сохранить функциональность организма на долгие часы", — сказал Осипов.