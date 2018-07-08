Черемизов об Абхазии: в советские времена попасть сюда было безумной мечтой

"Я последний раз был в Абхазии давно. Пятнадцать лет назад мы с супругой отдыхали в Гагре. В нынешний приезд я чувствую, что Абхазия меняется в лучшую сторону. Не могу сказать, что очень кардинально, но точно стало комфортнее. Природа такая же замечательная и люди прекрасные. Я надеюсь, что будет все развиваться, очень хотелось бы этого. Я вспомнил, что раньше в советские времена в Сухум и в Гагру было не попасть. Это была безумная мечта, чтобы оказаться здесь и найти место на пляже. Сейчас свободнее, но я думаю, это дело времени", — сказал Черемизов.

Трио Алексея Черемизова вместе с американским трубачом и певцом Рональдом Бейкером выступило на III Международном джазовом фестивале "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST". Фестиваль проходит в Абхазской государственной Филармонии имени Раждена Гумба с 3 по 18 июля при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия.