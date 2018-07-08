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Алексей Черемизов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Черемизов об Абхазии: в советские времена попасть сюда было безумной мечтой

Радио
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Российский музыкант Алексей Черемизов в эфире Sputnik сказал, что Абхазия, хоть и не кардинально, но меняется в лучшую сторону.

"Я последний раз был в Абхазии давно. Пятнадцать лет назад мы с супругой отдыхали в Гагре. В нынешний приезд я чувствую, что Абхазия меняется в лучшую сторону. Не могу сказать, что очень кардинально, но точно стало комфортнее. Природа такая же замечательная и люди прекрасные. Я надеюсь, что будет все развиваться, очень хотелось бы этого. Я вспомнил, что раньше в советские времена в Сухум и в Гагру было не попасть. Это была безумная мечта, чтобы оказаться здесь и найти место на пляже. Сейчас свободнее, но я думаю, это дело времени", — сказал Черемизов.

Трио Алексея Черемизова вместе с американским  трубачом и певцом  Рональдом Бейкером   выступило  на III Международном джазовом  фестивале "СУХУМ – АҞӘА  JAZZ FEST". Фестиваль проходит в Абхазской государственной Филармонии имени Раждена Гумба с 3 по 18 июля при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия.




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