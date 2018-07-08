Алания о Сухуме своей юности: безумно интересные вечера на "Амре"

"Сухум был необычным городом. Какой-то воздух в городе витал, смешанный. Вообще у Сухума свой аромат — море, растительность, запах увядающих листьев магнолии, это что-то необыкновенное. Кофе и тогда был очень популярен, было множество кофеин, бывало, мы убегали с лекции, и мчались на "Амру", чтобы там попить чашечку кофе, или просто пройтись по набережной. Ранее утро на набережной, оно было незабываемым. "Амра" — была своего рода островком в большой жизни города. Островок должен быть тихим, но там кипела жизнь, наполненная всякими событиями, рассказами, встречами. На "Амре" собирались удивительно интересные люди. Это были безумно интересные вечера, когда за чашкой кофе обсуждались новые литературные произведения и культурные события в жизни Сухума", — поделилась воспоминаниями Алания в эфире радио Sputnik Абхазия.