Тужба: футбольные болельщики ничего не прощают

"Сейчас идет повальное поклонение перед сборной России. Но все должны знать, особенно молодежь, что любовь и симпатия болельщиков совершенно непостоянны. Моментально все меняется. Достаточно сборной России проиграть одну серьезную игру, вот сейчас при отборе на Европу или в Лиге наций, моментально те, кто кричал: "Россия, ты выше всех" — будут говорить: "Не умеете играть, зарплату получаете". Все быстро меняется, и в футболе всегда это было. Если ты не подтверждаешь свой класс, сразу полетишь вниз. Болельщики не прощают ничего, они хотят только побед", — сказал Тужба.



