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Эля Джикирба
© Фото: Эля Джикирба

Джикирба о книге "Мюссера": хотелось избавиться от детских воспоминаний и возродить новые

Радио
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О новом сборнике рассказов "Мюссера" и о том, что сподвигло к его созданию, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала автор книги, писательница Эля Джикирба.

"Это сборник рассказов о детских впечатлениях, которые переполняют, и хочется их выплеснуть. У каждого они есть, но не каждый может избавиться от них. Это волнующие меня воспоминания, которые не давали мне покоя, таким образом я захотела забыть о них и закрыть эту тему в себе. Помимо них, в сборник вошел рассказ-фантастика, я пробую себя в этом жанре, и еще эссе о войне. С войной у меня связаны сильные переживания, и они буквально выпирали из меня.  Есть еще очерки на тему воспоминаний из детства", — рассказала Джикирба в эфире радио Sputnik Абхазия. 




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    Генпрокуратура Азербайджана возбудила несколько уголовных дел в связи с информацией провокационного характера в интернет-СМИ и в соцсетях.

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