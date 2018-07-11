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Алла Комиссарова
© Фото: premie.womenstime

Шоколатье Комиссарова: горький шоколад не портит зубы и фигуру

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В Международный день шоколада шоколатье Алла Комисарова рассказала, чем полезен этот продукт и почему нужно есть шоколад горький.

"Конечно, шоколад — очень полезный продукт, потому что какао-масло – это ценный продукт, в котором много витаминов. Но, к сожалению, все мы с детства любим молочный шоколад, белый, а полезный шоколад именно горький. Чем больше содержания какао в шоколаде, тем более он полезен. Часто встречаюсь с мнением о том, что у ребенка аллергия на шоколад, он портит зубы. Горький шоколад не портит зубы, фигуру, не дает аллергию", — сказала шоколатье в эфире радио Sputnik.

11 июля отмечается Международный день шоколада.


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Теги:
здоровье, шоколад



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