17:53 12 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.68
Поиск
Александр Ющенко
© Sputnik . Евгений Биятов

Ющенко: "царь" Трамп перед визитом в Европу журит своих "бояр"

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным в марте этого года назвал представителей американской администрации, которые выступали против их беседы, "глупыми". Об этом пишет газета New York Times.

"Вы не должны их слушать", — заявил американский лидер российскому президенту.

В марте Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Кремль сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в эфире радио Sputnik назвал Трампа большим шоуменом, который любые свои действия превращает в легко продаваемые для публики шоу. 

"Это тоже часть его манер, привычек, которыми он обставляет предстоящие приезд в Европу и встречу в Хельсинки. Здесь ничего нового. Обычно хороший царь иногда пожурит своих бояр. Политика США какой была, такая и есть. Думаю, что это очередное превью визита в Европу", — сказал Ющенко. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Продукты на прилавке супермаркета. Архивное фото
    Без ГМО

    Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • СИБ
    Бороться и искать

    Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы обыскали центральный офис Генеральной налоговой службы республики.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
НАТО: история расширения
НАТО: история расширения

Соцсети

Sputnikabkhazia