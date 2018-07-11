Ющенко: "царь" Трамп перед визитом в Европу журит своих "бояр"

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным в марте этого года назвал представителей американской администрации, которые выступали против их беседы, "глупыми". Об этом пишет газета New York Times.

"Вы не должны их слушать", — заявил американский лидер российскому президенту.

В марте Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Кремль сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в эфире радио Sputnik назвал Трампа большим шоуменом, который любые свои действия превращает в легко продаваемые для публики шоу.

"Это тоже часть его манер, привычек, которыми он обставляет предстоящие приезд в Европу и встречу в Хельсинки. Здесь ничего нового. Обычно хороший царь иногда пожурит своих бояр. Политика США какой была, такая и есть. Думаю, что это очередное превью визита в Европу", — сказал Ющенко.



