Ющенко: "царь" Трамп перед визитом в Европу журит своих "бояр"

"Вы не должны их слушать", — заявил американский лидер российскому президенту.
В марте Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Кремль сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в эфире радио Sputnik назвал Трампа большим шоуменом, который любые свои действия превращает в легко продаваемые для публики шоу.
"Это тоже часть его манер, привычек, которыми он обставляет предстоящие приезд в Европу и встречу в Хельсинки. Здесь ничего нового. Обычно хороший царь иногда пожурит своих бояр. Политика США какой была, такая и есть. Думаю, что это очередное превью визита в Европу", — сказал Ющенко.