Кубрава о проблеме с инсулином в Абхазии: без лекарства никто не останется

"Проблема есть только с инсулином "Лантус". Остальные инсулины есть. Это не смертельно, потому что "Лантус" можно поменять на инсулины, которые есть в наличии. Обеспокоенность пациентов связана с тем, что инъекция "Лантус" делается один раз в день, а другие препараты два раза в день, что для некоторых неудобно. Отсутствие "Лантуса" в Абхазии связано с тем, что его нет в России, уменьшено производство этого препарата. Вместо него делают "Туджео" — инсулин такого же действия, более концентрированный. Но и с "Туджео" проблема в России. Но сейчас проблема эта решена. "Туджео" куплен, есть в Абхазии и будет раздаваться. Правда, препарат есть в небольшом количестве, недостаточном для того, чтобы покрыть всю Абхазию. В дальнейшем этот вопрос будет решаться", — рассказала Юлиана Кубрава.



