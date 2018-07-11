Герия о новой угрозе для урожая в Абхазии: зеленый кузнечик несет как вред, так и пользу

"Это аномальное явление. Зеленый кузнечик – аборигенное насекомое. Скорее всего, его массовое появление на кукурузных плантациях связано с засухой, которая держалась в восточной части Абхазии больше двух месяцев. Это хищное насекомое, которое питается белковой пищей. Оно отнесено к полезным насекомым, потому что уничтожает насекомых-вредителей с определенным успехом. Можно предположить, что личинки и яйца мраморного клопа тоже подвержены их воздействию. В данном случае с недостатком растительности кузнечик перешел на кукурузу, чтобы удовлетворить свой спрос на белковую пищу. Насекомое достаточно прожорливо. Вред, которое оно наносит кукурузным плантациям в течение двух суток, визуально впечатляет", — сказал Герия.



