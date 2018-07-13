Джоджуа об экзаменах в военные вузы России: прозрачнее быть не может

"После написания диктанта кандидат получает одну копию своей работы на руки, чтобы у него была возможность проверить работу у своих преподавателей и знать, на какую оценку он может рассчитывать. Снимается еще одна копия, которая хранится в приемной комиссии в случае подачи на апелляцию или несогласия с той или иной оценкой. Оригинал проверяется преподавателем. После этого вывешивается список допущенных к следующим испытаниям по профильным предметам. А завершаются испытания сдачей экзамена по истории Абхазии. Но в обществе в последнее время идут возмущения, многие не согласны с тем, как все происходит. На мой взгляд, настолько все открыто и прозрачно, что не знаю, как можно еще прозрачнее подойти к вступительным испытаниям. После написания диктанта многие абитуриенты не были допущены к следующим испытаниям", — рассказал Джоджуа.

В мае 2018 года министром обороны Абхазии был подписан приказ о создании комиссии по отбору кандидатов в курсанты в военные учебные заведения Российской Федерации. В военные учебные заведения России имеют право поступать граждане Абхазии, имеющие российское гражданство в возрасте от 17 до 22 лет. Среди требований к кандидатам – наличие среднего полного, общего или среднего профессионального образования. Это могут быть граждане, не проходившие военную службу, прошедшие военную службу или проходящие службу по истечении первой половины срока военной службы.