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Андрей Малосолов на радио Sputnik.
© Фото : В. Трефилов

Малосолов о высокой оценке Инфантино ЧМ 2018: не фигура речи, а реальность

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Слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о том, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории проведения турнира, в эфире радио Sputnik прокомментировал спортивный журналист, Руководитель спортивной редакции "Царьград" Андрей Малосолов.

"Эти слова – это уже не фигура речи, а реальность этого чемпионата мира по одной простой причине – он продемонстрировал и хорошее футбольное шоу, и новации в области строительства футбольной инфраструктуры, а именно футбольные арены. Ну и самое важное, что чемпионат мира прошел на высочайшем организационном уровне и при невероятно крутой безопасности. Не было каких-либо вопросов, которые бы ущемили прибывших сюда болельщиков, нет уличной преступности. Поэтому слова Джанни Инфантино имеют под собой самую серьезную основу. Это не просто какая-то дань уважения и культурный обмен, а действительно констатация серьезного факта", — сказал Малосолов в эфире радио Sputnik

Инфантино поблагодарил "русский народ и всю Россию", а также правительство, Владимира Путина, местный оргкомитет и РФС.

"(Благодарю. — Прим. ред.) всех тех, кто в этой стране обеспечил оптимальное проведение чемпионата мира, лучшего за все времена. Сердце, улыбка чемпионата мира — волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира", — добавил глава федерации.

Он также добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил "всех дышать футболом".

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве.




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