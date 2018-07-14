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Адгур Ардзинба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба о "списке" Госстандарта: количество полотенец в номере - не их дело

Радио
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Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба в интервью Sputnik Абхазия отметил, что нужно сократить число требований гостехнадзора, предъявляемых к предпринимателю.

"Если говорить о проверках объектов массового размещения, когда приезжает Госстандарт, по действующим нормативным актам, он должен проверять оснащение номерных фондов. Осуществлять контроль на наличие в номере холодильника или достаточного количества полотенец, на наш взгляд, не нужно. Понятно, что на рынке предоставления туристических услуг есть конкуренция, если номер не оснащен, то там не будет и людей", — сказал Ардзинба в интервью Sputnik Абхазия.

Теги:
проверки, Министерство экономики Абхазии, Госстандарт Абхазии, Адгур Ардзинба, Абхазия



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