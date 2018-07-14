Ардзинба о "списке" Госстандарта: количество полотенец в номере - не их дело

"Если говорить о проверках объектов массового размещения, когда приезжает Госстандарт, по действующим нормативным актам, он должен проверять оснащение номерных фондов. Осуществлять контроль на наличие в номере холодильника или достаточного количества полотенец, на наш взгляд, не нужно. Понятно, что на рынке предоставления туристических услуг есть конкуренция, если номер не оснащен, то там не будет и людей", — сказал Ардзинба в интервью Sputnik Абхазия.