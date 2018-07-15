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Аслан Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Авидзба о событиях 1989 года: все началось с очередной "перекачки" грузин в Абхазию

Радио
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Доктор исторических наук Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал об июльских событиях 1989 года в Абхазии.

 "Сухумский филиал Тбилисского университета понадобился местному грузинскому населению, или, скорее всего,  их руководителям из Тбилиси для того, чтобы еще более укрепить  свои позиции в  Абхазии. До Отечественной войны народа Абхазии грузин было чуть более 40 %, а абхазов 17 процентов. И этот филиал, в рамках той переселенческой политики, которая к тому времени продолжалась, им понадобился для того чтобы превратить его  в очередной насос для перекачки грузинского населения в Абхазию. Это нужно было для того, чтобы очередная порция  преподавателей и студентов  из Грузии перекочевала в Абхазию, и таким образом, сложилась бы еще более выгодная для них этническая ситуация. Поскольку грузин и так было в два с половиной раза больше в Абхазии, чем самих абхазов, то Грузия это население использовало для достижения своих целей. А главная цель была показать и доказать всему миру, что Абхазия является Грузией, потому что грузины в подавляющем большинстве.  

Касательно решения Москвы по этому вопросу необходимо отметить, что  с 3 по 10  июля комиссия Верховного совета СССР побывала в Абхазии и вынесла решение, что постановление грузинского правительства об открытии филиала Тбилисского университета в Сухуме,  является противозаконным и политически неоправданным, так как приведет к эскалации ситуации. Но Грузия, как мы теперь понимаем, к тому времени уже перестала считаться с решениями Москвы", —отметил Авидзба.

15 июля 1989 года Президиум Верховного Совета Абхазии принял Постановление "О существенном обострении межнациональных отношений в Абхазской АССР по причине незаконных попыток образовать в городе Сухуми филиала ТГУ". В документе Президиум просил Совет Министров СССР обязать Совет Министров Грузии отменить незаконное распоряжение о создании филиала ТГУ в Сухуме. Однако,  данное решение и другие действия властей были недостаточными и не были в состоянии повлиять на развитие ситуации. На 16 июля были назначены экзамены в филиал, проведение которых стремились не допустить абхазы. В итоге противостояние достигло своего апогея, не обошлось без кровопролития. Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 июля, когда имели место кровавые столкновения грузин и абхазов. Тогда по официальным данным было убито 17 человек — 11 грузин, 5 абхазов и 1 грек, а ранения различной тяжести получили 4448 человек. По не официальным данным жертв было гораздо больше. 16 июля Постановлением Верховного Совета Абхазии в городах Сухум и Очамчыра и Гульрипшском районе было введено особое положение.




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