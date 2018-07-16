Скорик о борьбе с комарами: ждем финансирования

"Мне очень жаль, что в республике уже произошел в полном объеме выплод комаров, это окрыленная форма, с которой очень трудно бороться, потому что все инсектицидные препараты, которые мы имеем, направлены на личинки комаров. До сих пор мы ждем решения правительства по финансированию. Но мы не теряем надежды, будем бороться и с окрыленными формами комаров. Немного тяжеловато, есть инсектициды, закупленные в прошлом году, но нет финансирования на работу сотрудников, на спецодежду. Расчет был, что мы начнем работу раньше, соответственно препаратов, направленных на окрыленную форму комаров, мало. Но будем надеяться, что нас профинансируют. Каждые десять дней я с соответствующим письмом обращаюсь в Министерство здравоохранения. Ждем финансирования", — сообщила Скорик.