Путин: мы можем гордиться тем, как организовали Чемпионат мира по футболу

Президент России Владимир Путин дал оценку организации Чемпионата мира по футболу, а также высказался о финальной игре, в которой встретились команды Франции и Хорватии.

"Безусловно, мы можем гордиться тем, как организовали этот турнир. Мы делали это и для наших российских болельщиков, и для любителей спорта во всем мире, и у нас получилось. Получилось во всех аспектах этого грандиозного события", — сказал Путин.

По словам российского президента, финальный матч был прекрасным, а его результаты беспрецедентны.

"Счет 4:2 в финале, я такого не помню, да и мало кто может вспомнить об этом. Уверен, что у любителей футбола во всем мире руки дрожали на протяжении всего матча. Обе команды были замечательные, играли в открытый футбол, уверен, что понравилось всем, мне тоже", — подчеркнул Владимир Путин.