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П/к Приостановка деятельности Ланта-тур:кто защитит туристов
© Sputnik . Александр Натрускин

Барзыкин: приток туристов в Россию после ЧМ увеличится

Радио
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О перспективах развития туризма в России после ЧМ по футболу в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Даже самые ярые оптимисты такого эффекта не ожидали. Большинство говорили "ну, приехали спортсмены, болельщики сходили на стадион и уехали". Наш чемпионат показал, что больше всего были заполнены не только стадионы, но и фанзоны, больше всего были востребованы экскурсии. В Сочи сборная Германии завершила игры, они должны были уехать, но остались, потому что их пленила инфраструктура, море и та обстановка, которая здесь была. Абсолютно все города приема показали свое гостеприимство, эффективность, логистику, что немаловажно, поэтому думаю, не только спортсмены, но и болельщики, гости очень высокую оценку дали и донесли это до своих знакомых, близких и родных в своих странах. Мы ожидаем, что приток туристов в следующем году после чемпионата будет не менее 10% и выше", — сказал Барзыкин в эфире радио Sputnik.




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