Коктыш о встрече Путина с Трампом: обе стороны в выигрыше

Слова американского лидера Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News о том, что президент России Владимир Путин был очень силен на саммите в Хельсинки, в эфире радио Sputnik комментирует политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

"Встреча прошла блестяще, я думаю, что все достигли своих целей. Для Трампа тоже ситуация вполне выигрышная. Чем больше неадекватности демонстрируют его критики, тем более убедительнее становится его позиция. Такая картина сложилась и в период конкуренции его за президентское кресло, когда его "обстреливали" со всех медийных орудий, но в итоге допустили передозировку, и у американского избирателя в голове сложилась очень понятная картина, что если Трампа ругают, значит, он хороший, если хвалят – значит, здесь что-то не то. Сейчас ситуация воспроизводится, его критики демонстрируют явно детские комплексы и пытаются его укусить по любому поводу. Это создает хороший фон для промежуточной предвыборной кампании. Неадекватная критика Трампа пойдет ему в копилку. Для России встреча тоже оказалась очень выгодной. Это, во-первых, возможность сделать мир немного безопасной и возобновить стратегический диалог между двумя ядерными сверхдержавами. Понятно, что этот диалог жизненно необходим для всей планеты", — отметил Коктыш в эфире радио Sputnik.

Накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.