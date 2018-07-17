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Николай Трапш

Трапш: встреча в Хельсинки наметила тренд на преодоление навязанной России изоляции

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Какие перспективы сулит российско-американским отношениям встреча лидеров двух государств, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал политолог Николай Трапш.

"Сейчас очень много зависит от того, как Трамп справится с волновой реакцией на результаты этой встречи, которая в данный момент присутствует в США со стороны разных политических сил. Скорее всего, если сейчас продолжится рутинная дипломатическая работа, попытаются какие-то из этих договоренностей облечь в более или менее постоянный и четко зафиксированный формат. И постепенно вывод этого формата в правовую, зафиксированную плоскость будет ближе к осени. Если республиканцам удастся  выиграть выборы, то Трамп покажет это как победу своего курса, и на этой волне у него будет карт-бланш, чтобы заключать уже какие-то весомые договоренности. И тогда, наверняка, последуют новые встречи уже с какими-то весомыми, зафиксированными формальными результатами. Для России очевиден итог, что поставлена жирная точка вместе с финалом Чемпионата мира еще и в том, что усилился, укрепился курс на ведение переговорного процесса, а не постоянной конфронтации с США, а по сути, и с Западом в целом. Наметился тренд, чтобы Путин преодолел навязанную России изоляцию", — сказал Николай Трапш.

По словам политолога, сейчас с большой осторожностью можно говорить о том, что вектор российско-американских отношений поменялся, вектор поменяется тогда, когда будут сделаны конкретные, весомые шаги. 

16 июля Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

 




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