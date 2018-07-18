Студеникин о высказывании Трампа по Сирии на встрече в Хельсинки: попытка сохранить лицо

"Нынешняя встреча, где США говорят о своих каких-то предложениях – это попытка более или менее как-то сохранить лицо, хотя все мы прекрасно видели, кто автор этой войны, как она продолжалась, кем спонсировалась. Это все в первую очередь на совести США и их союзников. И сейчас эти заявления не должны никого вводить в заблуждение. Всем понятно, кто спонсор этих акций. Поэтому это дипломатическая попытка выйти из ситуации и заявить на весь мир, что мы вместе. Если бы желания были иными, то и войны бы этой не было, и она не шла бы так долго и кроваво, поэтому питать иллюзии на этот счет вряд ли возможно. Однако, если США заявляет, что не будет продолжать своих прежних шагов, то быстрее мир придет в Сирию, и это будет только плюс, в том числе и для Европы, которая наполнена и наполняется огромным количеством людей. США находится далеко от зон конфликтов, которые они развязывают, но Европа ближе всего. Чем меньше США будут участвовать в тех или иных конфликтах, или создавать эти конфликты на Ближнем Востоке, тем и Европе будет лучше", — сказал Студеникин в интервью Sputnik Абхазия.

Минобороны России готово к практической реализации достигнутых в Хельсинки договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

16 июля Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась с разговора тет-а-тет, который занял больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись по всему спектру двусторонних отношений и международной повестке, а по отдельным вопросам, ими были достигнуты даже практические договоренности.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.