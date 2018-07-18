16:52 18 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.90
  • EUR73.13
Поиск
Александр Студеникин
© Фото : предоставлено Александром Студеникиным

Студеникин о высказывании Трампа по Сирии на встрече в Хельсинки: попытка сохранить лицо

Радио
Получить короткую ссылку
35 0 0

О том, как может сказаться встреча Путина и Трампа на ситуации вокруг сирийского конфликта, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал политолог Александр Студеникин.

"Нынешняя встреча, где США говорят о своих каких-то предложениях – это попытка более или менее как-то сохранить лицо, хотя все мы прекрасно видели, кто автор этой войны, как она продолжалась, кем спонсировалась. Это все в первую очередь на совести США и их союзников. И сейчас эти заявления не должны никого вводить в заблуждение. Всем понятно, кто спонсор этих акций. Поэтому это дипломатическая попытка выйти из ситуации и заявить на весь мир, что мы вместе. Если бы желания были иными, то и войны бы этой не было, и она не шла бы так долго и кроваво, поэтому питать иллюзии на этот счет вряд ли возможно. Однако, если США заявляет, что не будет продолжать своих прежних шагов, то быстрее мир придет в Сирию, и это будет только плюс, в том числе и для Европы, которая наполнена и наполняется огромным количеством людей. США находится далеко от зон конфликтов, которые они развязывают, но Европа ближе всего. Чем меньше США будут участвовать в тех или иных конфликтах, или создавать эти конфликты на Ближнем Востоке, тем и Европе будет лучше", — сказал Студеникин в интервью Sputnik Абхазия.

Минобороны России готово к практической реализации достигнутых в Хельсинки договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

16 июля Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась с разговора тет-а-тет, который занял больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись по всему спектру двусторонних отношений и международной повестке, а по отдельным вопросам, ими были достигнуты даже практические договоренности.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нузальская церковь
    Раскрыть Нузал

    О том, как проходит реставрация Нузальской церкви, и о планах по ее сохранению рассказали представители духовенства и деятели культуры Северной Осетии.

  • Размытая ливнем дорога
    Разгул стихии

    Непрекращающиеся ливни нанесли большой урон северу Азербайджана, серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья Губинского, Гусарского и Шабранского районов.

  • Учения на полигоне Алагяз
    Зачем стреляли?

    Российская база в Гюмри проводит разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области Армении.

  • Рижский городской канал, архивное фото
    Рижские купания

    Оказавшийся в Риге француз решил нестандартно отметить победу своих соотечественников на чемпионате мира по футболу в Москве.

  • Еврейские могилы в Литве
    Страшная правда

    Американка обвинила власти Литвы в сокрытии военных преступлений ее деда, который оказался пособником нацистов и участвовал в истреблении евреев.

  • Днестр
    На безрыбье

    Днестр в Молдове теряет много видов рыбы – специалисты изучили современное состояние реки.

  • Нузальская церковь
    Раскрыть Нузал

    О том, как проходит реставрация Нузальской церкви, и о планах по ее сохранению рассказали представители духовенства и деятели культуры Северной Осетии.

  • Размытая ливнем дорога
    Разгул стихии

    Непрекращающиеся ливни нанесли большой урон северу Азербайджана, серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья Губинского, Гусарского и Шабранского районов.

  • Учения на полигоне Алагяз
    Зачем стреляли?

    Российская база в Гюмри проводит разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области Армении.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Премьерный показ спектакля Клинический случай
Премьерный показ спектакля "Клинический случай"
Вода по пояс - последствия сильного ливня в Краснодаре
Кругом вода: ливень затопил Краснодар
Победители всех чемпионатов мира по футболу
Победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia