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Сергей Судаков
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Судаков о заявлении Трампа по Сирии: начинаем движение к безопасному миру, не торгуясь

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О готовности к практической реализации достигнутых в Хельсинки договоренностей Путина и Трампа в сфере международной безопасности в интервью радио Sputnik прокомментировал политолог Сергей Судаков.

"Очень важно, что появился такой диалог. Я полагаю, что наш генштаб возобновляет полноценный диалог с генштабом США. Очень важно, чтобы не было столкновений, чтобы не происходило военных операций и вмешательств в неведении той или иной страны. Но это невозможно провести без диалога между спецслужбами. Поэтому второй, очень важный аспект — это полноценный диалог, который существует между спецслужбами. И вот здесь как раз можно говорить о следующем шаге, о котором мы говорили достаточно давно, что все террористические угрозы, которые нам следует так или иначе решать, мы можем их решать совместно. Если мы хотим сблизить наши позиции, если мы понимаем, что терроризм не имеет национальности и не имеет границ,то, конечно, нам следует делать некую работу вместе. И вот сейчас, начиная от военной координации и координации спецслужб, мы подходим к тому, что мы, наконец, начинаем делать одно большое дело, не торгуясь, кто прав кто виноват", — сказал Судаков в интервью радио Sputnik.

Минобороны России готово к практической реализации достигнутых в Хельсинки договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.




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