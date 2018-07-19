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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о спектакле театра "Мастерская": женщины будут в восторге, мужчины задумаются

Радио
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О том, какие спектакли в этом году покажет зрителям на гастролях в Абхазии Санкт-Петербургский театр "Мастерская", рассказал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"В октябре в рамках сотрудничества нашего театра и Санкт-Петербургского театра "Мастерская" в РУСДРАМе вновь состоятся гастроли этого театра спустя год после их триумфального визита к нам со спектаклями "Том Сойер" и "Записки юного врача". В этом году театр "Мастерская" привезет три спектакля. Один из них — выдающийся спектакль худрука театра Григория Козлова "Тартюф". В нашем театре идет "Тартюф", но спектакль Козлова должен увидеть каждый. Сложно было представить такое решение этой пьесы, я уже не говорю о том, насколько это эффектно визуально, фантастически красиво. Будет показан также спектакль "Любовные письма" Альберта Гурней. Он несколько лет уже идет с большим успехом. Мелодрама всем понравится, женщины будут просто в восторге, мужчины тоже о чем-то задумаются, о важном таком, более тонком. Третий спектакль детский, "Малыш и Карлсон". Прекрасный спектакль  Галины Бызгу, дети будут счастливы", — сообщил Хинтба.

Теги:
отдых в Абхазии, спектакли, РУСДРАМ, Ираклий Хинтба, Абхазия



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