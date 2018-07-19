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Алла Беляева
© Фото: Алла Беляева

Беляева о столичных реках: жители превратили их в мусоросвалки

Радио
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Около устьев столичных рек Адзяпш и Баслата плохие показатели морской воды, сказала в эфире радио Sputnik главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева.

"Пробы отбираются раз в неделю с 15 мая по 15 октября. Пробы отбираются на санитарно-показательную микрофлору и на наличие холерного вибриона в 13 точках морского побережья от реки Келасур до реки Гумиста. Пробы, отобранные на этой неделе, будут готовы к понедельнику.   По предыдущим пробам могу сказать, что вода пока держится в пределах нормы. Плохие показатели, как всегда, у устьев рек Адзяпш и Баслата. Но у нас  там нет зон для купания. Население, которое живет у рек, превратило их, к сожалению, в мусорную свалку, и некоторые умудряются вывести туда канализацию. Для того чтобы это пресечь, не знаю, что надо делать, может, каждые сто метров ставить патрульного. Больше никак. До сознания каждого должно дойти, что в речку совсем ничего нельзя выбрасывать. Вода пока в пределах, а там будет видно", — сообщила Беляева.

Теги:
экология, Алла Беляева, Абхазия



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