Беляева о столичных реках: жители превратили их в мусоросвалки

"Пробы отбираются раз в неделю с 15 мая по 15 октября. Пробы отбираются на санитарно-показательную микрофлору и на наличие холерного вибриона в 13 точках морского побережья от реки Келасур до реки Гумиста. Пробы, отобранные на этой неделе, будут готовы к понедельнику. По предыдущим пробам могу сказать, что вода пока держится в пределах нормы. Плохие показатели, как всегда, у устьев рек Адзяпш и Баслата. Но у нас там нет зон для купания. Население, которое живет у рек, превратило их, к сожалению, в мусорную свалку, и некоторые умудряются вывести туда канализацию. Для того чтобы это пресечь, не знаю, что надо делать, может, каждые сто метров ставить патрульного. Больше никак. До сознания каждого должно дойти, что в речку совсем ничего нельзя выбрасывать. Вода пока в пределах, а там будет видно", — сообщила Беляева.