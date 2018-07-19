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Павел Салин
© Фото : Свободная пресса

Салин о противоречивых заявлениях Трампа: реакция на текущую конъюнктуру

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Политолог Павел Салин в эфире Sputnik прокомментировал противоречивые заявления американского президента Дональда Трампа.

После саммита в Хельсинки — шаг назад. Дональд Трамп заявил, что его слова на пресс-конференции поняли неверно. Мир услышал, что американское разведсообщество не представило никаких доказательств вмешательства России в президентские выборы в США.

"Моя фраза должна была прозвучать так: я не вижу никаких доказательств того, что за вмешательством в выборы не стояла Россия", — уточнил несколько часов спустя американский лидер. Он по-прежнему верит, что ему удастся наладить диалог с Москвой, и упоминает "большие последствия" недавних переговоров.

"Трамп является ярко выраженным политиком популистом. А они придерживаются всегда двух основных принципов. Первое — это говори то, что хотят от тебя услышать и делай, что надо тебе, и второе — они всегда реагируют на текущую конъюнктуру. Поэтому ожидать от Трампа, что он будет говорить одни и те же вещи сегодня, вчера или 16 числа, с учетом того, что ситуация изменилась внутри США, мягко говоря, наивно. Внимание десятков миллионов людей приковано не к словам Трампа, оно будет приковано к СМИ, которое будет интерпретировать слова Трампа. А каждое СМИ в зависимости от своей редакционной политики будет делать акценты на тех или иных словах Трампа. Поэтому говорить о том, что каждый американский гражданин услышит всю палитру мнений, заявлений Трампа и услышит вывод, что этот человек противоречит сам себе, наивно. То, что Трамп делает противоречивые заявления заметно только журналистам и представителям элит. Но представители элит люди ненаивные, они прекрасно понимают, что слова — это слова, а дела – это дела", — сказал Салин.




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